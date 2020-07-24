На Украине ускорилось снижение добычи газа

Крупнейшая на Украине газодобывающая госкомпания Укргаздобыча в январе-июне 2020 года сократила добычу газа на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на ее сайте в четверг, 23 июля.



"В I полугодии 2020 года компания обеспечила добычу 6,69 млрд кубометров газа, который был поставлен населению и ТКЭ. Отклонение от аналогичных показателей прошлого года составляет минус 0,8% или 53 млн кубометров голубого топлива, в то время как средняя цена реализации газа компанией снизилась на 47% по сравнению с І полугодием 2019 года", – говорится в сообщении.



В Укргаздобыче заявляют, что сейчас ведется разработка среднесрочной стратегии разведки и добычи газа с учетом новых рыночных факторов.



"Мы меняем подходы к управлению проектами в сфере разведки и добычи газа. Разрабатываем среднесрочную стратегию разведки и добычи газа с учетом новых рыночных факторов. Среди ее главных целей – нарастить ресурсную базу углеводородов. Фактически – создать новый фундамент для развития отрасли", – отметил директор дивизиона Нафтогаз разведка и добыча Александр Романюк.



Напомним, в январе-марте 2020 года Укргаздобыча сократила добычу газа на 0,4%. Таким образом, по итогам шести месяцев снижение добычи газа ускорилось в два раза.



При этом по итогам 2020 года Укргаздобыча прогнозирует увеличение добычи газа на 1,5% – до 13,8 млрд кубометров.

