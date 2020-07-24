МИД РФ ответил на обвинения в кибератаках на разработки вакцины от COVID-19

Москва отвергает обвинения в причастности к хакерским атакам в отношении разработок вакцины от коронавируса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



"Мы решительно отвергаем очередной абсурдный медийный вброс наших англосаксонских друзей – в первую очередь, США, во вторую – Канады и Британии – относительно якобы имевшей место хакерской атаки с целью получения западных разработок вакцины от коронавируса", - сказала Захарова на брифинге в четверг.



Она подчеркнула, что эти обвинения "не имеют никакого отношения" к российским государственным структурам.



"Никогда этого не было и быть не может в реальности. Мы давно успешно взаимодействуем по животрепещущей для всего человечества проблематике со многими странами мира, включая, кстати, и упомянутые", - напомнила официальный представитель российского МИД.



"Пытаться играть на столь чувствительной теме просто недостойно и кощунственно. Совершенно непонятно, зачем вновь раскручивается антироссийская истерика вокруг всем уже надоевшего хакерского сюжета – это просто нелепо, это очередная русофобская атака", - отметила она.



В минувший четверг Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил, что работает с США и Канадой над выявлением хакерских атак, затрагивающих фармацевтические компании и ученых, в нескольких странах. По мнению центра, связанные с РФ хакеры пытались похитить в трех странах данные о разработке вакцины от COVID-19.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения, заявив, что Россия не имеет к этой ситуации никакого отношения.

