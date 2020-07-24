Украина разместила евробонды на $2 миллиарда

Украина со второй попытки разместила 12-летние еврооблигации на 2 млрд долларов под 7,25% годовых, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 23 июля.



Вместе с тем, Украина выкупает обращающиеся евробонды с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму до $750 млн. Их можно обменять на новые бумаги,.



Организаторами сделки выступают Goldman Sachs и J.P. Morgan.



Напомним, первая попытка размесить евробонды состоялась 1 июля, но из-за отставки главы Национального банка от сделки пришлось отказаться. При этом тогда планировалось разместить $1,75 млрд с доходностью 7,3%.

