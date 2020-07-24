Мел Гибсон был госпитализирован с COVID-19

Мел Гибсон был госпитализирован с COVID-19

Австралийский и американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Мел Гибсон был госпитализирован с коронавирусом в США. В больнице знаменитость провел неделю, пишет The Sun.

64-летний актер заразился COVID-19 еще в апреле, однако сейчас, утверждает представитель Гибсона, он полностью здоров.

"Он сдал уже множество отрицательных тестов после выписки, также у него обнаружили антитела", - подчеркнул представитель.

Решение о неразглашении своего заболевания принял сам Гибсон.