Мел Гибсон был госпитализирован с COVID-19
Австралийский и американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Мел Гибсон был госпитализирован с коронавирусом в США. В больнице знаменитость провел неделю, пишет The Sun.
64-летний актер заразился COVID-19 еще в апреле, однако сейчас, утверждает представитель Гибсона, он полностью здоров.
"Он сдал уже множество отрицательных тестов после выписки, также у него обнаружили антитела", - подчеркнул представитель.
Решение о неразглашении своего заболевания принял сам Гибсон.
Источник: The Sun
13:17