ВАКС перенес рассмотрение по делу Мартыненко

Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение по делу об обвинении бывшего народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, в том числе действующих и бывших должностных лиц ГП "Восток ГОК" и ГП "НАЭК Энергоатом", в завладении средствами указанных предприятий в особо крупных размерах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.



"...рассмотрения по существу так и не было начато. Поскольку на предыдущем заседании обвинение отказалось от своих защитников, суд предоставил время обвиняемым для поиска новых адвокатов и определил следующую дату заседания на 24 июля 2020 года", - говорится в сообщении.



Однако сегодня в суд явился лишь один новый защитник, представлявший интересы одного из обвиняемых, другие же обвиняемые настаивали на предоставлении им дополнительного времени для того, чтобы подыскать новых адвокатов. В частности, бывший народный депутат просил 20 дней для поиска защитника.



"Прокурор, видя в таких действиях обвиняемых затягивание судебного процесса, заявил ходатайство в суд о назначении указанным лицам защитников из центра безвозмездной помощи", - отмечается в сообщении.



Сообщается, что суд, заслушав доводы сторон, согласился с позицией государственного обвинителя и удовлетворил ходатайство в полном объеме.



"Следующее заседание, на котором уже должны присутствовать защитники для всех обвиняемых, назначено на 9:15 28 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

