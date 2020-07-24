Территория поиска полтавского угонщика увеличена - полиция

По состоянию на утро 24 июля территория поиска полтавского захватчика расширена. Поиски продолжаются в Миргородском районе. Об этом в эфире Украина 24 рассказал спикер полиции Полтавской области Роман Гришин. По его словам, полиция продолжает поиски Романа Скрипника в полях и лесопосадках.



"Сейчас эта местность оцеплена, территория поиска увеличена и оперативные меры по поиску продолжаются… Это территория Миргородского района… По нашей информации, у него при себе предмет похожий на гранату", - отметил Гришин.



Он также обратился с призывом к местным жителям быть максимально осторожными.

