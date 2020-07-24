Итальянский суд начнет рассмотрение апелляции по делу Маркива в сентябре

29 сентября в Италии начнется рассмотрение апелляции по делу об убийстве украинским нацгвардейцем Виталием Маркивым журналиста под Славянском в 2014 году. Следующее заседание суда состоится 1 октября. Об этом во вторник, 24 июля, информирует пресс-служба министерства внутренних дела Украины.

"Обжалование приговора ожидали прошлой весной, но из-за пандемического кризиса его отложили на осень. Заседание суда во второй инстанции будут происходить в апелляционном суде присяжных Милана", - говорится в сообщении.



Представители ведомства заявили, что в ходатайстве защита просит окончательно и безоговорочно оправдать Виталия Маркива из-за отсутствия доказательств его к убийству, произошедшему 24 мая 2014 в Донецкой области неподалеку от Славянска.



Напомним, что старший сержант Нацгвардии Украины Виталий Маркив был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Энди Роккелли недалеко от Славянска в мае 2014 года.



17 мая 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прибыл в Италию для участия в судебном процессе по делу военнослужащего. Однако это Маркиву никак не помогло и 12 июля 2019 года суд приговорил его к 24 годам лишения свободы. Стоит отметить, что нацгвардеец имеет двойное гражданство - итальянское и украинское, потому Италия может не выдавать осужденного украинца.



Тем не менее в начале этого года Верховная Рада выступила с заявлением, в котором осудила итальянскую сторону за несправедливый процесс против Маркива.



Апелляцию Украины по делу нацгвардейца итальянский суд должен был рассмотреть весной 2020 года, однако из-за коронавируса и карантина процесс был заблокирован.



В начале июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, в ходе которых лидеры стран обсудили дело Маркива.



