СМИ: Банда Стукало, Сороки и Павловой причастна к серии поджогов в Бузовой

Банда Алексея Стукало, Дмитрия Сороки и Елизаветы Павловой продолжает терроризировать жителей села Бузовая Киево -Святошинского района. На этот раз членов группировки подозревают в организации серии поджогов . Об этом сообщила Народная правда .

Поджоги участились с осени прошлого года. В начале 2020 года злоумышленники подожгли дом местной жительницы , чтобы «зачистить» земельный участок . Последний случай — поджог сортировочного пункта ТБО . Согласно свидетельским показаниям , непосредственно перед пожаром Сорока вместе с Павловой на своем авто приезжали к месту происшествия . После пожара Сорока еще и незаконно проник на частную территорию этого сортировочного пункта . Чтобы обеспечить себе алиби , в тот же день Сорока выехал в город Вилково Одесской области . Оттуда записал видео , которое должно было подтвердить : в Бузовой его в тот день не было . «Сожженный сортировочный пункт давно мозолил Сороке глаза , он даже забросал сельсовет письмами с требованием перенести его на другую территорию» , — пишет Народная правда .





Дмитрий Сорока

Первый факт поджога зафиксировали еще в 2013 году: у секретаря сельсовета сгорел автомобиль . «Сорока одним из первых об этом узнал и активно включился в поиск и поимку виновных . Все , как в той поговорке : кто громче всех кричит: «Держи вора ! » — сам вор» , — говорится в материале .

Банда в Бузовой орудует последние несколько лет . Во главе — неудавшийся журналист и , по совместительству , земельный махинатор Алексей Стукало . Он разрабатывает преступные планы и курирует общую деятельность .





Алексей Стукало

Дмитрий Сорока и несколько подручных — исполнители . Сорока известный украинофоб и антисемит , сторонник Шария и «братства славянских народов» . Связная между членами группировки — сожительница Сороки Елизавета Павлова . В прошлом она пробовала себя в роли кинопродюсера. Однако ее карьера завершилась после того , как Павлова исчезла вместе с 700 тыс . долларов бюджета на съемки фильма «Лучшая партия» .





Елизавета Павлова