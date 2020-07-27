Зеленский позвонил Путину

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО и закон децентрализации, который вносит изменения в Конституцию Украины. "Стороны также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей,...

...который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины", - сообщает в воскресенье пресс-служба президента Украины.



"Владимир Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020 года, президент Российской Федерации поддержал эту договоренность", - сообщает в воскресенье пресс-служба президента Украины.



Зеленский и Путин согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.



Кроме того, Зеленский поднял" вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына. Президент Украины особо отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации".



Во время беседы Путин заявил, что заявления украинской стороны о безальтернативности Минских соглашений должны подкрепляться на практике. Так, например, российский лидер подчеркнул, что принятое 15 июля Верховной радой постановление о проведении местных выборов противоречит достигнутым договоренностям и ставит под угрозу перспективы урегулирования.



"Кроме того, выражена серьезная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений "Комплекса мер" и необходимости его пересмотра", — рассказали в Кремле.



