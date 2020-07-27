США планируют выделить на поддержку экономики еще триллион долларов

Республиканцы предложат потратить на поддержку экономики еще один триллион долларов, подтвердил министр финансов США Стивен Мнучин в эфире Fox News.

"Внутри пакета на 1 триллион долларов есть наиболее приоритетные и срочные вещи", - сказал Мнучин.



По его словам, пакет включает новые прямые выплаты американским семьям.

Пакет должен принять конгресс и подписать президент Дональд Трамп. Демократы, контролирующие палату представителей, заявляют, что предложенных средств недостаточно, и требуется значительно больше средств.



Весной конгресс уже выделил на поддержку экономики около 3 триллионов долларов.



Штаты США начали "открытие" после карантина в мае, но к концу июля ситуация с коронавирусом серьезно ухудшилась, число случаев значительно превзошло первый пик эпидемии. В США уже более 4 миллионов подтвержденных случаев, более 145 тысяч человек скончались.

