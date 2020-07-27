США планируют выделить на поддержку экономики еще триллион долларов

США планируют выделить на поддержку экономики еще триллион долларов

Республиканцы предложат потратить на поддержку экономики еще один триллион долларов, подтвердил министр финансов США Стивен Мнучин в эфире Fox News.
"Внутри пакета на 1 триллион долларов есть наиболее приоритетные и срочные вещи", - сказал Мнучин.

По его словам, пакет включает новые прямые выплаты американским семьям.
Пакет должен принять конгресс и подписать президент Дональд Трамп. Демократы, контролирующие палату представителей, заявляют, что предложенных средств недостаточно, и требуется значительно больше средств.

Весной конгресс уже выделил на поддержку экономики около 3 триллионов долларов.

Штаты США начали "открытие" после карантина в мае, но к концу июля ситуация с коронавирусом серьезно ухудшилась, число случаев значительно превзошло первый пик эпидемии. В США уже более 4 миллионов подтвержденных случаев, более 145 тысяч человек скончались.