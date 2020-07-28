Группа Мумий Тролль выпустила сингл «Тот День Когда»

Группа «Мумий Тролль» представила новый трек «Тот День Когда». Песня вошла в грядущий альбом «После Зла» наряду с уже вышедшими композициями «Лира» и «Лето без интернета».



«Мы начали записывать наш альбом еще в 2019 году, не подозревая о том, что закончить его будет проблематично из-за будущей пандемии, неожиданного мирового зла, поэтому когда наши поклонники начали спрашивать, когда же новый альбом, наконец, выйдет в свет, ответ был найден в одной из строчек песен «После Зла», — рассказывает лидер группы Илья Лагутенко.









«Лира» увидела свет 24 апреля. Создавая песню, Лагутенко вдохновлялся японским культом Хоратугари — любованием светлячками в летний сезон. Для этого музыкант с семьей специально ездил в страну восходящего солнца. На трек в Швеции был снят клип, его режиссером выступил Бьорн Тагемос, известный по фильму Gotterdamerung, в котором снялись Игги Поп, Лемми и Грейс Джонс.



Другая композиция с альбома, «Лето без интернета», вышла летом прошлого года. В макси-сингл вошли версии песни на разных языках и электронные ремиксы в разных стилях. «Лето без интернета» продержалось в чартах до поздней осени, а этим летом в хит-парады вернулись интернациональные варианты песни.



Обложки альбома и синглов, созданные художником Waone, станут основой выставки, сувенирной коллекции и дизайна эксклюзивного тиража виниловых пластинок. Также увидеть работы и послушать уже вышедшие синглы можно в AR-маске в инстаграме «Мумий Тролля»



В поддержку альбома «После Зла» «Мумий Тролль» отправится в одноименный тур. Билеты уже можно купить на сайте группы. Для нового тура группа также подготовила специальную категорию билетов «Призраки Завтра». Даты выступлений пока не объявлены.



Релиз альбома «После Зла» состоится 4 декабря 2020.

