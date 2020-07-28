Эксперт рассказал, как повысить качество ночного сна

Примерно треть своей жизни человек тратит на сон. Как передает Радио "Спутник", во время сна тело восстанавливается, поэтому качество спального места, влияющее на качество сна, критически важно. К примеру, излишне мягкий, продавленный, с неровным полотном матрас может спровоцировать боли в спине и не только.



Комментирует директор Центра реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, врач травматолог-ортопед Константин Терновой: "Если у вас плохой сон, то нет восстановления, и в какой-то момент человек исчерпает свои запасы прочности и появится синдром хронической усталости. Он может привести к повышенному артериальному давлению и депрессии.



Выбирайте максимально жесткий матрас. Но необходимо не только купить правильный матрас, но и грамотно за ним ухаживать. Со временем человек продавливает любой матрас. Чем хуже его качество, тем быстрее это происходит. Если человек с большой массой тела, то матрас тоже быстро продавится. Чтобы не появлялись "пролежни" в матрасе, его надо переворачивать или менять на другой. Как часто это надо делать, зависит от качества матраса и от тех, кто на нем спит. Определить это можно визуально. Вмятины просто остаются".

