Почти четверть ПЦР-тестов на коронавирус показывают ложный результат - Минздрав

До четверть всех ПЦР-тестов на коронавирус могут ошибочно свидетельствовать об отрицательном результате. Причина не только в транспортировке биологических материалов и условиях отбора. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.



Он отметил, что во время ПЦР-тестирования исследуются мазки из ротоглотки, или аспират из нижних дыхательных путей. Впрочем, отсутствие вируса в полости рта не может гарантировать отрицательный результат наличия COVID-19 в организме.



"Он может находиться в нижних дыхательных путях и в таком случае может быть, соответственно, ложноотрицательный результат. Тогда применяется или еще одно исследование, или метод ИФА. Все у нас очень четко прописано и регламентировано в наших алгоритмах, в том числе алгоритмах тестирования" , - сказал Степанов.

