Более 60% украинцев видят ухудшение экономического положения за последние пол года

Более 60% украинцев считают, что экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода, четверть полагают, что оно не изменилось, и только 8% отметили улучшение.



Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 15-20 июля.



"Более 60% считают, что экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода, четверть полагают, что оно не изменилось, и только 8% отметили улучшение. В то же время настроения относительно будущего более оптимистичны: 17% считают, что в ближайшие 6 месяцев экономическая ситуация в Украине улучшится, 35% считают, что она не изменится, и 40% - ожидают ухудшения. Однако в долгосрочной динамике процент тех, кто ожидает улучшения, - падает, наряду с этим несколько уменьшается и чувство эмоции надежды (26%) среди населения, а разочарование остается эмоцией, которую испытывают больше всего (43%)", - говорится в сообщении.



Причину возможного экономического кризиса большинство опрошенных усматривает в некомпетентности властей, хотя четверть считает, что экономический упадок наступит из-за коронавируса.



В целом, по результатам опроса, 19% считают, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении, и 68% - противоположного мнения.



Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

