В Киеве подожгли авто полицейских

В ночь на понедельник в Киеве подожгли авто правоохранителей на территории автохозяйства Нацполиции. Информацию УНН подтвердили в отделе коммуникации полиции города Киева.



"Событие состоялось после 3 часов... возгорание на территории автопарка. Полицейские работают, снимают видео с камер наблюдения прилегающих, изучается информация. Открыто производство, предварительно - по ст. 194 Уголовного кодекса Украины", - сообщил собеседник агентства.



Отметим, в настоящее время информации о количестве автомобилей, которые горели, а также масштаба ущерба нет.



Отметим, ранее УНН получило из собственных источников заявление так называемых "анархистов" с "Новой Молоди" по поводу поджога транспорта полиции.



"В ночь на 27 июля мы подожгли транспорт полицаев на территории автохозяйства нацполиции. Этой атакой мы хотим привлечь внимание к тому, что полицейский террор можно преодолеть только преодолев существующую общественную систему", - говорится в заявлении.

