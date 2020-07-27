На бой с Ломаченко появился еще один претендент

Чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе (до 59 кг) Мигель Берчельт заявил о желании провести бой с украинцем Василием Ломаченко. Мексиканец ради боя с обладателем титулов WBA, WBO и WBC намерен подняться в легкий дивизион (до 61,2 кг).



Об этом сам боксер рассказал в интервью порталу Boxingtalk.



"Я чемпион WBC в полулегком весе c шестью защитами титула. У меня осталось не так уж много времени для достижения 130 фунтов. Я хотел бы перейти в легкий вес и подраться с Василием Ломаченко", - сказал Мигель.



Он уверен, что бой получился бы потрясающим.



Последний бой Ломаченко состоялся в августе прошлого года, когда украинец по очкам победил Люка Кэмпбелла.

