Украинцам хотят навязать официальные электронные почты

Украинцам хотят разрешить получать официальные электронные почты вместе с паспортами. В Верховной раде зарегистрирован соответствующий законопроект №3860. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР. В частности, закон предусматривает, что при оформлении паспорта гражданина Украины впервые лицу автоматически присваивают официальный электронный адрес и обеспечивают доступ к нему.



Кроме того, адрес присваивают при оформлении обмена внутреннего паспорта или при условии представления физлицом сообщения о присвоении такого адреса.



Указано, что граждане и юрлица смогут получить официальный электронный адрес через Единый портал государственных услуг "Дія"



"Письма и/или сообщения, отправленные на официальный электронный адрес, можно считать направленными и официально врученными и не требующими дополнительного документального подтверждения их направления и т.д.", - предлагает проект закона.



Документ предусматривает, что официальный адрес будет состоять из идентификатора, отметки "@" и доменного имени. Идентификатором для юридических лиц предлагают определить код согласно ЕГР, для физических лиц-предпринимателей - регистрационный номер учетной карточки налогоплательщиков.



При этом официальные эмейлы, зарегистрированные на территории Украины, не могут быть зарегистрированы на доменных именах "ru".



Такие официальные электронные адреса предлагают регистрировать в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и в Едином государственном демографическом реестре.



Кроме того, документ предусматривает, что юрлицам (в том числе государственным органам, органам местного самоуправления) и ФЛП при госрегистрации автоматически в ЕГР будут присваивать официальные электронные адреса. Также присвоение возможно при госрегистрации изменений в сведения о таких лицах в ЕГР, или при условии представления ими извещения о присвоении официального электронного адреса.



Этот проект предлагает ряд изменений в процессуальное законодательство, которые разрешат использовать участникам судебного процесса, адвокатам, частным исполнителям, арбитражным управляющим и судебным экспертам официальных электронных адресов.

