ПриватБанк подал новый иск против Коломойского в США

Государственная администрация ПриватБанка в июле 2020 года подала второе дополненное исковое заявление в Канцлерский суд штата Делавэра против бывших владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил ПриватБанк.



Исковые требования распространяются на компании, связанные с бывшими собственниками. Дополненный иск не предусматривает увеличения потенциальных выплат ответчиками.



Сумма сомнительных операций, по которым банк требует выплат, с учетом первого дополнения иска составляет около $750 млн.



Во втором дополнении ПриватБанк развил и улучшил свою правовую аргументацию и доказательную базу в свете позиции, занятой ответчиками, подчеркивается в сообщении.



Как сообщалось, Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил продажу имущества днепровской компании Фортуна, предоставленного в залог под кредиты ПриватБанка, выданные Западной автомобильной компании из Черновцов.

