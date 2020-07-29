Ученые рассказали, как выглядит рацион, тормозящий старение кожи

Университет Эдинбурга делает ставку на сбалансированное питание в вопросе сохранения красоты и молодости кожи, пишет "Российская газета". В частности, эксперты советуют урезать потребление продуктов с высоким содержанием железа. К примеру, это относится к красному мясу.



При этом рекомендуется больше внимания обращать на продукты с высоким содержанием антиоксидантов, коллагена, минералов. Данные соединения обладают противовоспалительными свойствами и способствуют адекватному восстановлению тканей тела и регулированию процессов, влияющих на состояние кожи.



По мнению экспертов, ежедневное употребление фруктов и овощей помогает справиться с воспалительным процессом и защищает клетки от старения. В отчете специалистов говорится: "Чрезмерное количество гормонов роста в организме, которые могут ускорить процесс старения, уменьшает низкобелковая диета. В рационе должны быть жиры высокого качества (орехи и семена), еда с высоким содержанием клетчатки и цельные необработанные продукты".

