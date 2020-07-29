На «Интере» – премьера «Опасных секретов»

В пятницу, 31 июля, в 21:00 на «Интере» – телепремьера британско-американской драмы «Опасные секреты» ( оригинальное название – Official Secrets). Фильм основан на реальных фактах и рассказывает историю британской разведчицы, которая, рискуя карьерой, свободой и даже жизнью, открыла государственную тайну, чтобы предотвратить войну и многомиллионные человеческие жертвы. В главных ролях – Кира Найтли, Рэйф Файнс, Конлет Хилл, Мэттью Гуд.

В 2003 году рядовая сотрудница британских спецслужб Кэтрин Ган получает по общей рассылке электронное письмо, в котором содержится распоряжение от Агентства национальной безопасности: США хочет заручиться поддержкой Великобритании в шпионаже за членами Совета безопасности ООН с целью сбора компромата, который позднее можно будет использовать для получения голосов в поддержку вторжения в Ирак. Ган не может оставаться в стороне и молча наблюдать, как мир вовлекают в незаконную войну. Она принимает решение – бросить вызов правительству и «слить» электронное письмо в прессу.

В основу сценария фильма легла реальная история переводчицы британского Центра правительственной связи, описанная в книге Томаса и Марши Митчелл «Шпион, который пытался остановить войну». За экранизацию взялся оскароносный режиссер Гэвин Худ («Люди Икс: Росомаха», «Цоци»). Чтобы достоверно изобразить на экране реальную историю, Гэвин встречался с настоящей Кэтрин Ган и другими участниками тех событий. «Я никогда не снимал фильмы о реальном человеке, поэтому для меня важно было самому во всем разобраться, – рассказывает режиссер. – Я провел с Кэтрин пять дней, и каждый день мы разговаривали по 5-6 часов, я делал заметки, фактически я брал у нее интервью как журналист, и это было для меня в новинку. Также я провел около трех недель в Англии, встречался со всеми ключевыми участниками истории: я разговаривал с журналистами, которые обнародовали информацию, с адвокатом, который защищал Кэтрин Ган в суде. До встречи со всеми этими людьми я еще сомневался, браться ли за эту картину в качестве режиссера или нет. Но после общения с ними я понял, что это действительно интересная история и важно рассказать о ней».

Главную роль в «Опасных секретах» сыграла Кира Найтли. Знаменитая британская актриса с радостью откликнулась на предложение воплотить на экране образ Кэтрин Ган: «В современном мире трудно найти сильные женские персонажи. Я подумала, что это прекрасная возможность сыграть сильную женщину и при этом не возвращаться на сотни лет назад и не надевать на себя корсет . Возможно, история Кэтрин Ган так заинтересовала меня еще и потому, что она оказала серьезное влияние на сегодняшний день, ведь мы все сейчас переживаем последствия тех событий. Это был супердраматичный и волнующий эпизод в истории. Когда я прочитала сценарий фильма и поняла, что там описаны реальные события, то очень удивилась, что сама не знала об этой истории. Но в 2003 году я как раз снималась в США в «Пиратах Карибского моря», и, видимо, тогда в Штатах существовал запрет на подобные новости».

Кира Найтли также встречалась с настоящей Кэтрин Ган. Для актрисы было важно понять позицию женщины, чтобы донести ее до зрителей.