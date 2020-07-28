Курс биткоина перевалил за $10 тыс

Котировки контрактов на покупку биткоинов в августе в ходе электронных торгов на CME в понедельник, 27 июля 2020 г., поднялись до $10,56 тыс. за одну монету виртуальной криптовалюты.



Торговая сессия завершилась на отметке $10,333 тыс., что на 4,5% выше уровня предыдущего дня. Таким образом цена биткоина достигла двухмесячного максимума.



По мнению ряда инвестиционных аналитиков, подорожание биткоина связано с поиском альтернативы вложениям в акции, которое становится непривлекательным для инвесторов на фоне продолжающейся эпидемии COVID-19.



Напомним, в предыдущий раз стоимость биткоина превысила отметку в $10 тыс в феврале 2020 года, когда максимальная стоимость криптовалюты на бирже Bitstamp достигла $10179.

