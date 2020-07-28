Украинцев в США судят за контрабанду поддельных лекарств

Директор фонда Здоровая нация Максим Ненадов и сотруднике этого фонда Владимир Николаенко признались в контрабанде в США поддельных лекарств от онкозаболеваний и гепатита. Об этом в понедельник, 27 июля 2020 г., сообщил представитель офиса генерального прокурора Украины Валерий Зимогляд в комментарии информагентству Интерфакс-Украина.



"Судебное заседание состоялось в США, они признали свою вину, пошли на сотрудничество со следствием, но я бы хотел, чтобы их депортировали в Украину и они понесли наказание тут. Я будут инициировать экстрадицию", - сказал он.



Зимогляд уточнил, что вынесение приговоров в США ожидается 4 ноября, Ненадову и Николаенко грозит до 20 лет тюрьмы и до $5 млн штрафов.



Они занимались изготовлением фальсификата дорогостоящих препаратов, в том числе онкогруппы, которые продавали в 18 странах мира, и были задержаны в США местными правоохранительными органами.



Препараты выпускались партиями от 1 тыс. до 5-6 тыс. упаковок. Цена такой упаковки достигала нескольких тысяч долларов.



Представитель офиса генпрокурора также сообщил, что Ненадов и Николаенко в Украине являются подозреваемыми в уголовном деле о фальсификации 24 дорогостоящих препаратов для лечения онкологических заболеваний, туберкулеза, гепатита С и В, ВИЧ и других опасных заболеваний.

