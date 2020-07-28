Полиция показала антирекорды нарушений ПДД

С 20 по 26 июля камеры автоматической фиксации нарушений ПДД зарегистрировали новые антирекорды. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции во вторник, 28 июля.



Сразу 187 автомобилей двигались со скоростью более 170 км/час. Наибольшую скорость развил Mercedes-Benz C63 AMG - 227 км/час. Произошло это на трассе Киев-Харьков-Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке составляет 110 км/ч.



В то же время больше всего нарушил скоростной режим, а именно 23 раза за неделю, Mercedes-Benz S600.





