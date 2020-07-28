Китай планирует создать вооруженные силы мирового уровня - Госдеп США

Компартия Китая стремится развивать свою армию, используя американские исследовательские институты, научное сообщество и частные фирмы вне КНР. Основная цель - модернизация вооруженных сил Китая любыми средствами.



Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.



В Госдепе уточнили, что речь идет о китайском проекте под названием Military-Civil Fusion (Военно-гражданское слияние - ред.). Этот проект является ключевой частью стратегии Компартии Китая по превращению Народно-освободительной армии (НОАК) в "армию мирового класса" к 2049 году.



В рамках MCF Компартия якобы приобретает интеллектуальную собственность, ключевые технологические достижения ученых и исследователей со всего мира - разработки в сфере искусственного интеллекта, квантовых компьютеров, сверхэффективных полупроводников, 5G, аэрокосмических технологий, - в целях модернизации вооруженных сил Китая.



Отмечается, что контролирует реализацию стратегии лично президент и генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин.



В Госдепе подчеркнули, что MCF компрометирует и ослабляет международное научное сотрудничество.

