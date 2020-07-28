Запасы газа в украинских хранилищах превысили прошлогодний максимум

Запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию на 27 июля 2020 года выросли до 21,8 млрд куб. м. Именно таким был объем газа в ПХГ в прошлом году на конец сезона закачки в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза". Как отмечается в сообщении, в этом году максимальный уровень достигнут на 100 дней раньше.



По данным пресс-службы, ожидается, что к началу сезона отбора украинские подземные газохранилища будут наполнены примерно на 25,5-26,5 млрд куб. м. При этом в 2020 году максимальный уровень активного объема газа в ПХГ увеличится на 20% по сравнению с прошлым годом.



В "Укртрансгазе" отметили, что по состоянию на 1 августа 2019 года в подземных хранилищах хранилось 15,9 млрд куб. м голубого топлива.



"Нынешние показатели закачки газа являются рекордными для отечественных ПХГ. При таких результатах этот сезон закачки станет самым продуктивным за всю историю украинских газохранилищ", - добавили в пресс-службе.

