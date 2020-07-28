Google проложит новый интернет-кабель под Атлантикой

Компания Google проложит под водой Атлантического океана новый интернет-кабель, который соединит три страны.



Об этом сообщает BBC со ссылкой на компанию.



"Google объявила планы о прокладке нового подводного сетевого кабеля, который соединит США, Великобританию и Испанию", - говорится в сообщении.



Интернет-кабель будет протянут из Нью-Йорка в британский Бад и испанский Бильбао.



В компании утверждают, что новый кабель заменит устаревшие, у которых обычно 25-летний цикл жизни.



Ожидается, что проект будет завершен до 2022 года.



Первый трансатлантический кабель, проложенный в 1858 году, имел целью соединить США и Великобританию для коммуникаций телеграфом.

