Google проложит новый интернет-кабель под Атлантикой
Компания Google проложит под водой Атлантического океана новый интернет-кабель, который соединит три страны.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на компанию.
"Google объявила планы о прокладке нового подводного сетевого кабеля, который соединит США, Великобританию и Испанию", - говорится в сообщении.
Интернет-кабель будет протянут из Нью-Йорка в британский Бад и испанский Бильбао.
В компании утверждают, что новый кабель заменит устаревшие, у которых обычно 25-летний цикл жизни.
Ожидается, что проект будет завершен до 2022 года.
Первый трансатлантический кабель, проложенный в 1858 году, имел целью соединить США и Великобританию для коммуникаций телеграфом.
Источник: Укринформ
14:23