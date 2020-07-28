Саакашвили предлагает создать единый орган контроля над судами

Саакашвили предлагает создать единый орган контроля над судами

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили предлагает создать единый орган контроля над судами и упразднить Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей и Государственную судебную администрацию.

"Мы предлагаем убрать множественность системы контроля судов, убрать Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей и Государственную судебную администрацию, и создать единый орган судебного контроля", - сказал он в видеопрезентации предлагаемых изменений в судебной системе Украины, размещенной на Фейсбук-странице Офиса простых решений и результатов.

Саакашвили указал, что этот орган будет заниматься переаттестацией и подбором судей; рассмотрением дисциплинарных жалоб; мониторингом добропорядочности судей; и материально-техническим обеспечением судей.