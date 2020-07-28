ВОЗ назвала пандемию коронавируса «одной большой волной»

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прокомментировали новые вспышки коронавируса в Северном полушарии, заявив, что пандемия является «одной большой волной» и не носит сезонный характер. Об этом сообщает Reuters.



В ВОЗ отметили, что в отличие от гриппа, коронавирус не имеет тенденцию проявляться сезонно. «Люди все еще думают о временах года. Нам всем пора понять, что это новый вирус и он ведет себя по-другому», — сказала Маргарет Харрис (Margaret Harris) на виртуальном брифинге в Женеве во вторник, 28 июля, призывая проявлять бдительность при применении мер для замедления передачи вируса, который распространяется через массовые собрания.



«Это будет одна большая волна. Она будет подниматься и опускаться немного. Лучше всего сгладить ее и превратить в нечто, что будет плескаться у ваших ног», — добавила она.



Ранее в ВОЗ признали бесполезным закрытие границ во время пандемии коронавируса. С таким заявлением выступил директор программы организации по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан.



Согласно данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 28 июля превысило 16,4 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран.

