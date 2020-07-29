Украина находится на втором плато заболеваемости COVID-19 - Ляшко

Количество больных COVID-19 в Украине не растет активными темпами. Страна находится на втором плато. Об этом во время общей встречи Европейской Бизнес Ассоциации сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.



"Количество не растет активными темпами ... Происходит второе так называемое плато", - сказал Ляшко.



Он анонсировал обнародование графиков заболеваемости по регионам, чтобы было понятно, почему текущие цифры больных не считают критическими.

