Новый глава делегации Украины в ТКГ будет объявлен в ближайшее время - ОП

Новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) будет назван в ближайшее время, отметили в Офисе президента Украины.



"В ближайшем будущем новый глава делегации Украины в ТКГ будет объявлен", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ОП.



Как сообщалось, 28 июля стало известно, что второй президент Украины Леонид Кучма больше не будет принимать участия в деятельности ТКГ.

