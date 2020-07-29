Кабмин не обсуждает с Нацбанком “доллар по 30” - Шмыгаль

Кабинет министров и Национальный банк работают над сохранением как курсовой, так и ценовой стабильности в стране.



Об этом во время брифинга на Крюковском вагоностроительном заводе в Кременчуге Полтавской области сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отвечая на вопрос, обсуждается ли с Нацбанком курс доллара по 30 и оживление экономики за счет стимулирования инфляции, сообщает корреспондент Укринформа.



"Такие вопросы с Нацбанком не обсуждаются. Национальный банк проводит свою собственную монетарную политику... На сегодняшний день как правительство, так и Национальный банк работают над сохранением курсовой и ценовой стабильности", - сказал Шмыгаль.



Он отметил, что правительство интересует развитие промышленности и инвестиции в промышленность, "но это не предмет о дополнительной эмиссии средств, это не предмет того, что курс должен быть искусственно завышен или занижен".

