В Мариуполе неизвестный с топором напал на синагогу

В г.Мариуполь (Донецкая область) неизвестный мужчина с топором совершил нападение на синагогу, сообщает Объединённая еврейская община Украины.



"28 июля 2020 года … после утренней молитвы неизвестный ворвался в здание синагоги с топором. Он напал на охранника, который вышел навстречу, и нанес ему несколько ударов топром", - сообщил лидер еврейской общины Мариуполя раввин Менахем Мендл Коэн.



По его словам, завязалась драка, охраннику удалось обезоружить нападавшего, который был примерно на 20 лет младше.



В общине также предоставили видео с камер наблюдения, где видно, как молодой человек нападает на охранника с топором.



Отмечается, что злоумышленник, убегая, успел бросить в сторону здания синагоги пакеты и банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом.



По словам раввина, полиция уже занимается расследованием инцидента и поиском преступника.

