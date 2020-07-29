В Мадриде ввели "тотальный" масочный режим

Мадридская община объявила о введении "тотального" масочного режима.



Об этом сообщает ABC Sociedad.



"Мадридская община объявила во вторник (28 июля - ред.) о новых мерах в стратегии борьбы с эпидемией коронавируса с намерением сбалансировать здравоохранение с экономикой", - говорится в сообщении.



Президент автономной общины Изабель Диас Аюсо уточнила, что в регионе будет введен повсеместный масочный режим, кроме того, ограничена разрешенная наполненность террас и залов ресторанов, запрещены собрания более 10 человек.



Новые ограничения вводятся через несколько дней после предупреждения об усилении карантина в связи со вспышками коронавируса в ресторанах и ночных клубах города.



Накануне полиция закрыла один из таких ночных клубов после проверки качества соблюдения карантина. Правоохранители обнаружили около сотни отдыхающих, которые были без защитных масок.

