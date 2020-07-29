Госдолг Украины за месяц вырос почти на 3 млрд долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 июня 2020 года составил 2 269,17 млрд грн или 85,01 млрд долларов. Долг резко вырос за счет внешних заимствований. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.



По данным Минфина, в течение июня 2020 года сумма долга Украины выросла в гривневом эквиваленте на 59,71 млрд грн (на 2,7%), а в долларовом эквиваленте долг увеличился на 2,89 млрд долларов (на 3,5%).



По состоянию на 30 июня внешний долг составил 1 364,38 млрд грн (60,13% от общей суммы долга) или 51,12 млрд долларов, внутренний долг - 904,79 млрд грн (39,87%) или 33,90 млрд долларов.



Государственный долг Украины составлял 2 002,57 млрд грн (88,25% от общей суммы долга) или 75,02 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 266,6 млрд грн (11,75%) или 9,99 млрд долларов.

