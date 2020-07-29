Ученый сообщил о приближении нового ледникового периода на Земле

Профессор Токийского университета Масаюки Икэда из отделения планетарных исследований и изучения Земли факультета естественных наук заявил, что новый ледниковый период на Земле наступит через 100 тысяч лет.



Так, эксперт вместе с коллегами стал автором исследования влияния муссонов на климат и развитие динозавров 10 млн лет назад. Ученые использовали теорию инженера из Сербии Милутина Миланковича о колебаниях количества солнечного света и радиации на Земле в течение долгого времени из-за периодических изменений угла наклона земной оси к плоскости ее орбиты.



По словам ученого, исходя из этой теории можно предположить, что в зависимости от человеческого фактора эмиссии углекислого газа новый ледниковый период может наступить через 100 лет.



"Сейчас и в последующие 10 млн лет может быть благоприятное время для биологических организмов, которые привыкли к влажному, прохладному климату", - сказал он.



В исследовании Икэда и его коллег говорится, что снижение концентрации углекислого газа и похолодание на Земле вкупе с сильными муссонами привели к росту размеров динозавров и их широкому расселению примерно 212 млн лет назад в триасовом периоде мезозойской эры. Этому способствовало увеличение источников питания и воды. Поэтому сейчас ученые пытаются найти связь между механизмом Миланковича и эволюцией климата и экосистем.

