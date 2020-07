Распространение коронавируса будет то ускоряться, то замедляться - ВОЗ

Миру предстоит иметь дело лишь с одной волной коронавируса COVID-19, для которой характерны как ускорение, так и замедление распространения инфекции, заявила во вторник представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.



Харрис в ходе брифинга ВОЗ в Женеве подчеркнула, что международное сообщество сталкивается с "одной большой волной" коронавируса, которая "будет немного подниматься и опускаться".



Кроме того, по ее словам, не следует полагать, будто вирус перестанет распространяться в летнее время в Северном полушарии, поскольку коронавирус не схож с гриппом, который имеет тенденцию к сезонному распространению.



Тем временем в странах Европы распространение коронавируса вновь начинает набирать обороты.



Так, по данным британского издания The Guardian, есть вероятность того, что в Германии ускоряются темпы распространения коронавируса. За последние семь дней в среднем суточный прирост случаев заражения составлял 557 в то время, как в июне ежедневно выявляли по 350 заражений.



"Мы еще не знаем, является ли это началом второй волны, но, конечно, это может быть и так", - заявил глава института Роберта Коха Лотар Вилер.



Для того, чтобы сдержать вирус, Вилер порекомендовал носить маски не только в закрытых помещениях, но и на улице в том случае, если не получается соблюдать дистанцию в 1,5 метра.



"Я настроен оптимистично, если мы будет соблюдать правила гигиены, мы может предотвратить ее (вторую волну - ИФ), это зависит от нас", - добавил Вилер.



МИД Германии во вторник выпустил предупреждение о поездках на север Испании: ведомство из-за новых вспышек коронавируса рекомендует воздержаться от поездок в автономные сообщества Арагон, Каталонию и Наварру.



Региональное правительство Мадрида ввело обязательное ношение масок в общественных местах даже в тех случаях, когда меры социального дистанцирования могут быть соблюдены.



Председатель правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо объявила о том, что с четверга будут запрещены собрания в более чем 10 человек в ресторанах и за их пределами. Жителям также рекомендуется сократить собрания дома до 10 человек.



Глава департамента здравоохранения Мадрида Энрике Руис Эскудеро заявил, что больницы уже готовы принять новых пациентов с коронавирусом. По его данным, во вторник в мадридском регионе выявили 138 новых случаев заражения COVID-19. Всего в регионе с начала вспышки вируса диагностировали 74,7 тыс. заражений.



По всей Испании за период пандемии зафиксировано более 278,7 тыс. случаев болезни.



The Guardian сообщает, что в Греции станет обязательным использование масок в большинстве общественных помещений в качестве меры сдерживания распространения коронавируса COVID-19. По данным министерства защиты граждан Греции, такая мера вступит в силу в среду 29 июля. The Guardian отмечает, что это решение последовало в связи с небольшой вспышкой коронавируса в стране во второй половине июля.



Согласно данным статистического сайта Worldometers, с 21 по 27 июля суточный прирост выявленных заражений COVID-19 в среднем составил в стране 30 в то время, как с 8 по 15 июля за сутки их выявляли около 25.



Всего с начала эпидемии в Греции диагностировали более 4,2 тыс. случаев заражения, причем 202 инфицированных скончались.



Из-за пандемии COVID-19 ряд стран терпит убытки. Так, катастрофическая ситуация в туристической сфере складывается в настоящее время в Черногории, сообщает во вторник белградская радиостанция Б-92 в репортаже из черногорского города Тивата.



В Азии также отмечается ускорение темпов распространения коронавируса COVID-19. В Иране за сутки зафиксировали 235 смертей инфицированных - рекордное количество летальных исходов пациентов с коронавирусом за последнее время. По данным представителя иранского Минздрава Симы Садат Лари, таким образом в стране с начала пандемии всего скончались более 16,1 тыс. пациентов с коронавирусом.



Она добавила, что за сутки выявили более 2,6 тыс. новых заражений, свыше 1,6 тыс. из которых госпитализированы. Таким образом количество выявленных случаев коронавируса в стране превышает отметку в 296 тыс.



На Филиппинах 14-й день подряд суточный прирост заражений составляет больше 1 тыс. человек. Во вторник власти страны объявили о более 1,6 тыс. новых заражений за сутки, кроме того четверо инфицированных скончались. Всего с начала вспышки коронавируса в стране зафиксировали свыше 83 тыс. случаев COVID-19, а более 1,9 тыс. инфицированных скончались.



Во Вьетнаме на две недели ввели режим локдауна в городе Дананг после того, как небольшая вспышка COVID-19 - 15 случаев заражения - была зафиксирована в больнице города. По данным агентства Associated Press, это первые незавозные случаи во Вьетнаме за последние три месяца.



В Дананге приостановлена работа общественного транспорта и закрыты пляжи. Из-за новостей о первых случаях заражения туристы начали выезжать из отелей и отменили предстоящие поездки.



Всего во Вьетнаме с начала вспышки коронавируса выявили 431 случай заражения.



Согласно данным статистического сайта Worldometer по состоянию на 28 июля в мире диагностировано свыше 16,6 млн заражений COVID-19, более 657 тыс. заразившихся скончались.



При этом более 10 млн заболевших (более 61% всех случаев заражения) выздоровели. На данный момент болеют порядка 5,7 млн.