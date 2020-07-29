Бывшего премьера Малайзии приговорили к 12 годам тюрьмы

Бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о хищении государственных средств при участии фонда 1MDB.



Его признали виновным по всем семи пунктам обвинения: в злоупотреблении властью, преступном злоупотреблении доверием и отмывании денег, пишет Reuters .



Суд приговорил бывшего премьера Малайзии к 12 годам лишения свободы за злоупотребление властью и 10 годам лишения свободы по каждому из шести обвинений в отмывании денег и злоупотреблении доверием.



Суд также обязал Разака выплатить штраф в размере 210 млн ринггитов ($49,4 млн) за злоупотребление властью.



Наджиб Разак не признал себя виновным и заявил о своем намерении обжаловать обвинительный приговор.



Скандал вокруг основанного Разаком государственного фонда 1MDB раскрыл глобальную мошенническую сеть и коррупцию в правительстве Малайзии.



Следствие установило, что Разак, который занимал пост премьера Малайзии с апреля 2009 по май 2018 года, вывел $4,5 млрд с 1MDB. Кроме того, в скандале замешан американский банк Goldman Sachs.



На днях Goldman Sachs согласился заплатить Малайзии $2,5 млрд за урегулирование уголовного дела.

