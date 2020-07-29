В Киево-Печерской Лавре и во всех монастырях и храмах УПЦ состоялись торжества в честь Дня Крещения Руси

В Киево-Печерской лавре и во всех монастырях и храмах Украинской Православной Церкви в День Крещения Руси состоялись Божественные литургии, на которых молились сотни тысяч верующих.



Как сообщает Центр информации УПЦ, в этом году торжества прошли на приходах, православных верующих объединила молитва, также во всех епархиях УПЦ состоялся праздничный колокольный перезвон.



«Если мы хотим быть полезными для своего государства, для своих близких, для родных, мы должны жить, как жил святой князь Владимир после крещения: руководствоваться не человеческими законами, которые порой хорошие, а иногда не добрые, - а законами Божьими, которые всегда хорошие, позитивные, полезные для человека. Если мы живем этими законами, то действительно мы настоящие патриоты, граждане своего государства», - сказал во время проповеди Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.



Вместе с тем он отметил, что изначально князь Владимир был жестоким правителем, а после крещения стал примером христианина.



«Он начал заботиться о бедных, о сиротах, кормил бездомных. В воскресные дни устраивал трапезы, жертвовал людям средства и все, что нужно для жизни. Все его любили - от мала до велика и называли «красное солнышко», - сказал владыка Онуфрий.



На торжествах в Киево-Печерской лавре сестры милосердия и волонтеры бесплатно раздавали маски всем присутствующим.



После Литургии состоялся крестный ход к Дальним пещерам и молебен святому равноапостольному князю Владимиру.



По окончании торжеств в Киево-Печерской лавре Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий отслужил заупокойную литию на могиле почившего Предстоятеля - Блаженнейшего Митрополита Владимира.





