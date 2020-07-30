Самостоятельное лечение мигрени грозит породить замкнутый круг

Согласно международной классификации головных болей, мигрень - первичная головная боль. Это значит, что приступы мигрени не связаны с другими заболеваниями: сотрясениями головного мозга, опухолями, инфекциями. Во время приступа та зона мозга, которая отвечает за боль, активируется без прямого внешнего воздействия.



Комментирует руководитель клиники головной боли, врач-невролог и цефалголог, к.м.н. Кирилл Скоробогатых: "С точки зрения анатомии, мозг человека с мигренью - это абсолютно здоровый мозг, но работа его нарушена. Такие эпизоды возникновения активности в системе тройничного нерва, обычно обусловлены генетически. Начало приступа мигрени часто провоцируют триггеры: продолжительное голодание, гормональные изменения, эмоциональный стресс. Но сама склонность к приступам связана с генетикой и передается от родителя к ребенку с вероятностью около 50%.



Если это мигрень, то диагноз ставится по клинической картине. Инструментально поставить диагноз не получится. А врачи, бывает, назначают УЗИ и ЭЭГ, находят там минимальные отклонения, варианты нормы, а потом пишут диагноз: вегето-сосудистая дистония (ВСД). Под этот диагноз могут попасть и мигрень, и головные боли напряжения, и депрессия, и паническое расстройство, а также различные варианты головокружения. Все это кидают в солянку ВСД. Если вам ставят такие диагнозы, ищите другого врача".



Эксперт отмечает проблему избыточного приема обезболивающих препаратов среди лиц с мигренью. Он добавляет: "Для лечения мигрени есть три основных подхода: лечение приступа, сокращение числа приступов, то есть профилактика и изменение образа жизни. Для лечения приступа применяются простые и комбинированные безрецептурные средства и специальные противомигренозные препараты - триптаны. В свою очередь, противорвотные средства могут усилить действие обезболивающих. Но если на протяжении трех месяцев принимать больше 15 дней в месяц простые обезболивающие (ибупрофен, парацетамол, например) или более 10 дней в месяц комбинированные анальгетики или триптаны, то у пациента может развиться абузусная или медикаментозно-индуцированная головная боль.



Получается замкнутый круг: чем чаще пациент принимает анальгетики, чтобы справиться с мигренью, тем чаще у него болит голова. Именно поэтому очень важно вести дневник головной боли и в случае частоты приступов мигрени от 4 и больше дней в месяц начинать профилактическую терапию. Для профилактики мигрени используют препараты из таких групп, как антидепрессанты, противоэпилептические средства, препараты, снижающие артериальное давление и в особых случаях даже ботулинотерапию".



Тем, кому лекарственная терапия не подходит, современная медицина предлагает методику нейростимуляции. В России доступен только один прибор нейростимуляции - Цефали. Он воздействует на первую ветвь тройничного нерва, который близок к коже, а значит, стимулировать его можно не агрессивно, но очень эффективно. Новейший метод медикаментозной профилактики мигрени - терапия моноклональными антителами. Во время приступа в нервной системе выделяется много особенного белка. Инъекции новых препаратов, которые нужно делать один раз в месяц или один раз в три месяца, выключают именно этот белок или рецептор к этому белку".

