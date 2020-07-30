Назван лучший сериал столетия

Британский журнал Digital Spy провел голосование, которое позволило выяснить, какой сериал считают лучшим за столетие зрители. Главным телешоу века был признан фэнтези-сериал Игра престолов, пишет Daily Mail.



"Серебряным" финалистом стал американский научно-фантастический сериал Очень странные дела от студии Netflix.



"Бронзовый" призер - британский научно-фантастический телесериал компании Би-би-си Доктор Кто.



В первую десятку лучших сериалов века также вошли:



Шерлок

Во все тяжкие

Лучший пекарь Британии

Убивая Еву

Гевин и Стейси

По долгу службы

Чернобыль.



Сериал Игра престолов основан на цикле романов Песнь Льда и Огня Джорджа Р. Р. Мартина. Шоу имеет более 50 статуэток Эмми. Финальную серию восьмого сезона одновременно смотрело 19,3 миллиона человека.



Также известно, что последний сезон снимали в течение девяти месяцев на 150 площадках в пяти странах - Великобритании, Ирландии, Испании, Хорватии и Исландии. В составе съемочной команды вместе с ассистентами входило около шести тысяч человек.

