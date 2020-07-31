Ученые признали в гречке источник долголетия

Сибирский федеральный университет (СФУ), передает РИА "Новости", показал, что рацион с гречневой крупой способен значительно оздоровить тело. Активное употребление данной крупы позволят повысить уровень "белка долголетия" SIRT1. Белки этой группы участвуют в образовании жировых клеток и метаболизме глюкозы. Непосредственно белок SIRT1 участвует во множестве внутриклеточных процессов, в том числе, регулирует механизмы старения. При его высокой концентрации происходит замедление старения и повышается стрессоустойчивость.



По словам ученых, чем меньше калорий потребляется, тем активнее происходит выработка SIRT1. Голодание провоцирует запуск процесса восстановления клеток. Но голодание противопоказано беременным, детям и людям с рядом хронических заболеваний. Гречневая крупа или мука позволяет добиться того же результата без голодания - добавление перемолотых ядер гречки в пищу грызунов повышало уровень белка в 30 раз. Что важно, в отличие от голодания, употребление гречки даже в больших количествах не вызовет чрезмерную выработку SIRT1 и окислительный стресс.



Гречиха богата растительным белком и аминокислотами, которые организм человека использует для производства собственных белков. Также в растении есть витамины группы B, поддерживающие нервную, кровеносную и иммунную системы. Чувство сытости обеспечивает обилие клетчатки.



Комментирует инициатор исследования, доцент СФУ Шубхра Панде: "Мы первыми в мире обнаружили преимущества гречихи как источника SIRT1. Это растение - настоящий суперфуд. Есть исследования, доказывающие эффективность винограда для продления жизни клеток, но, во-первых, в отличие от гречихи, он малодоступен во многих регионах мира, и, во-вторых, он совсем не отличается диетическими свойствами. При этом сложно представить, сколько винограда придется съесть, чтобы запустить механизмы клеточного восстановления".

