Новый роман Пелевина выйдет 27 августа

Новый роман российского писателя Виктора Пелевина выйдет 27 августа. Об этом сообщило издательство «Эксмо».



Произведение получило название «Непобедимое солнце». Сюжет романа держится в тайне.



В электронном и аудиоформате новая книга Пелевина эксклюзивно будет доступна на сервисе «ЛитРес».



Предыдущая книга Виктора Пелевина «Искусство легких касаний» вышла в августе 2019 года.

