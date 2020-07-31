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- Новый роман Пелевина выйдет 27 августа
Новый роман Пелевина выйдет 27 августа
Новый роман российского писателя Виктора Пелевина выйдет 27 августа. Об этом сообщило издательство «Эксмо».
Произведение получило название «Непобедимое солнце». Сюжет романа держится в тайне.
В электронном и аудиоформате новая книга Пелевина эксклюзивно будет доступна на сервисе «ЛитРес».
Предыдущая книга Виктора Пелевина «Искусство легких касаний» вышла в августе 2019 года.
Источник: Медуза
14:04