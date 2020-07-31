Тейлор Свифт выпустила альбом Folklore и клип на песню Cardigan

Альбом-сюрприз Тейлор Свифт под названием Folklore вышел ночью 24 июля. Певица работала над пластинкой во время карантина, включив в нее 16 песен.



Перед релизом Свифт призналась, что не планировала выпускать новый сборник. С выхода ее прошлого альбома, Lover, прошел всего год.



«В изоляции мое воображение разыгралось, и в результате вышел [этот] альбом — коллекция песен и историй, похожих на поток сознания. Я взяла в руки ручку, чтобы сбежать в фантазии, историю и воспоминания», — пишет певица в своем инстаграм-аккаунте.



Вместе с пластинкой Свифт выпустила клип на песню Cardigan. Певица сама срежиссировала видео, а снимали его с соблюдением строгих мер безопасности. На съемках присутствовали врачи, вся съемочная команда носила маски, а Свифт самостоятельно занималась прической и макияжем.



Тейлор Свифт дебютировала как кантри-исполнительница, но с годами сдвинулась в сторону поп-музыки. Певица выпустила семь альбомов и получила более 200 разных музыкальных наград, включая десять премий «Грэмми». В 2019 году Свифт стала самым высокооплачиваемым музыкантом по версии журнала Forbes. В том же году она попробовала себя в кино, однако адаптация мюзикла «Кошки» оказалась провальной.





