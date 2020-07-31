iPhone SE 2: преимущества доступного смартфона от Apple

Описание

2020 год стал для корпорации Apple знаковым, произошла небольшая технологическая революция: аналоги моделей с высокими техническими характеристиками, которые стоили ранее крайне недешево стали доступны в среднем ценовом сегменте. Яркий тому пример — это айфон Phone SE 2 256 GB. Предзаказ на смартфон можно сделать уже сейчас на сайте https://stylus.ua/iphone-170/seriya:iphone-se-2-2020_vstroennaya-pamyat:256-gb-2/

Модель iPhone SE 2 256GB компактна и без труда размещается в ладони, работать с аппаратом можно одной рукой. Дизайн выгодно отличается минимализмом (напоминает немного Айфон 8). Оттенки моделей:

Серый. Золотой. Серебристый.

В недалеком будущем возможно появятся также модели цветов белого и черного. На фронтальной панели есть традиционна кнопка Home, на тыловой панели присутствует традиционный логотип.

Яркий OLED-дисплей отсутствует, но цветопередача находится на высоком уровне. Свечение мягкое, глаза не режет, от ЖК дисплея глаза не устают. Есть широкий угол обзора. Экран имеет характеристики: iPhone SE 2 256 GB:

размер экрана 4,7 '';

пропорциональное соотношение 16:9;

четкость 1334 x 750.

Прошивка iOS 13 обеспечивает качественную работу дисплея, можно менять яркость в широком диапазоне. Покрытие самого корпуса матовое.

Мощный инновационный чип A13 Bionic имеет 6 ядер, что позволяет одновременно решать множество различных задач. Работа процессора в автономном режиме можно длиться продолжительное время, если работа будет продолжаться на малоформатном экране и при этом автоматически будет определяться ресурсоемкость различных задач.

Технические новшества

Оперативки на 3 гб вполне хватает для производительной работы, есть встроенный «склад» в трех модификациях. Модель рачительно распределяет данные оперативной памяти, поэтому поместиться могут довольно «увесистые» файлы. При работе будет использоваться одна СИМ карта (формата nano)

Разъем Lightning, также обновлен будет новый стандарт Wi-Fi. Будет присутствовать поддержка:

NFC. GPS. Bluetooth.

Взломать аппарат будет достаточно сложно, протекция обеспечивается отпечатком пальцев.

Появились новые модели, которые стоят недорого и одновременно являются достаточно мощной техникой. Подобное решение позволяет компании осваивать новые рынки, захватывая их у конкурентов. Средний сегмент войдет в сферу деятельности компании. Айфоном теперь смогут пользоваться люди со средним достатком.