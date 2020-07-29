Россия готовит новые санкции против Украины

Правительство России внесло в Госдуму РФ проект закона, которым вводятся экономические меры в отношении Украины. "Речь идет о расширении перечня ограничений, наложенных на ряд лиц и компаний в рамках указа О мерах по реализации указа президента России О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации.



Изменения предполагают установление запрета на прием платежным агентом денежных средств и совершение трансграничных платежей, если получатель включен в санкционный список", - говорится в сообщении.



Кроме того, на Центробанк РФ и федеральные органы исполнительной власти возлагается обязанность по предоставлению в Минфин отчетов о деятельности организаций, осуществляющих операции в отношении лиц, к которым применяются специальные экономические меры.

