Корниенко: сейчас оснований для досрочных выборов в Раду нет

Оснований для досрочных выборов в Верховную Раду на данный момент нет, считает руководитель партии "Слуга народа" и первый заместитель председателя одноименной фракции Александр Корниенко.



"Наверное, в жизни надо все предполагать. Но думаю, что сейчас оснований для досрочных выборов нет. В первую очередь нет политических оснований, потому что с точки зрения социологии, сейчас 50 на 50 украинцев выступают за досрочные выборы. И такая ситуация всегда будет вызывать низкую легитимность избранного парламента", - расскзаал Корниенко в интервью интернет-изданию "Украинская правда", опубликованном в среду утром.



По его словам, излишне говорить о роспуске Рады, поскольку она выполняет все свои функции - проводит заседания, существует коалиция.



"По состоянию на сейчас все-таки "Слуга народа" является лидирующей силой. По социологии мы до сих пор остаемся на первом месте, общество говорит, что мы лидеры. В парламенте мы - лидирующая сила. Поэтому, какие здесь сейчас проводить перевыборы с точки зрения такого мировоззрения? Можно, конечно, искать какие-то юридические основания, но это лишнее, потому что есть коалиция, правительство предназначено, Рада собирается", - добавил он.

