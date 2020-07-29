На дорогах Украины станет больше участков с радарами TruCam

В патрульной полициии анонсировали увеличение участков на дорогах, где будут измерять скорость автомобилей с помощью прибора TruCAM. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в facebook 29 июля.



Только за сегодняшний день на дорогах появятся еще 43 новые камеры.



"Наряду с камерами автоматической фиксации нарушений мы продолжаем использовать мобильные приборы TruCAM, ведь, как показывает международная практика, большая эффективность в контроле за скоростью движения достигается только в сочетании методов измерения", - написал Белошицкий.



Кроме того, расширено уже пять существующих участков, на которых патрульные будут измерять скорость прибором TruCAM.



"Места измерения - аварийно-опасные участки автодорог и места концентрации ДТП, совершенных по причинам превышения скорости движения. Всего на дорогах Украины будет работать 116 приборов TruCAM, а измерение будет осуществляться на 252 участках", - добавил замначальника.

