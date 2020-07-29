Франция выступила против тотального закрытия границ ЕС

Франция призвала страны-члены ЕС избегать полного запрета на поездки внутри Европы и Шенгенской зоны. Франция также не планирует запрещать путешествия в европейские страны.



Об этом заявил госсекретарь МИД Франции Клеман Бон, передает Politico.



По его словам, французское правительство создаст рекомендации для поездок в опасные регионы, где возобновилось распространение коронавируса, но сами поездки запрещать не будет.



"Следует как можно больше избегать тотального закрытия границ в пределах Европы и Шенгенской зоны. Мы пытаемся бороться с кластерами без непропорциональных мер", - сказал Бон.



В качестве примера, он привел рекомендацию для путешественников, которые собрались в испанскую Каталонию, где недавно произошла вспышка вируса.



"Но эта мера не распространяется на всю Испанию", - отметил министр.

