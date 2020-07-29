Зеленский анонсировал строительство мультибольниц

Президент Владимир Зеленский заявил, что в пяти-шести регионах Украины построят мультибольницы в рамках программы "Большое строительство". Об этом он заявил во время выступления на открытии второй очереди нового корпуса Охматдета в Киеве, сообщает пресс-служба ОП 29 июля.



"Важная часть этой программы ("Большое строительство"- ред.) - это мультибольницы, которые мы хотим построить в 5-6 регионах Украины, где будет все. Поставлена задача, чтобы там было все, полностью", - сказал Зеленский.



По его словам, такая инициатива будет воплощена в жизнь. Также президент отметил, что "самое главное, как нам к этой технике найти такое количество специалистов, не потерять людей, которые у нас работают, - от врача до медсестры".

