С 1 августа в Украирне будут действовать новые правила карантина

Новые правила относительно карантина начинают действовать в стране с 1 августа, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду. "С 1 августа в Украине начинают действовать новые правила относительно карантинных ограничений. Мы сделали распределение на четыре зоны, в каждой из которых будут разные ограничения.



Самые мягкие будут в "зеленой" зоне – масочный режим, соблюдение дистанции, один человек на 5 кв. м на массовых мероприятиях, при посещении кинотеатров и театров занятость зала не более чем на 50%, в общественном транспорте перевозка исключительно в рамках сидячих мест. Относительно пересечения границы между "красной" и "зеленой" зонами внутри страны – в "красной" будет ограничено движение транспорта, будут установлены соответствующие посты на пересечении", - сказал он.



Министр подчеркнул, что новые правила вводятся и для распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны.



"Относительно приезда из-за границы с 1 августа статистика будет обновляться раз в семь дней. Также мы изменим показатели – если в настоящее время мы измеряем количество активных больных в стране, то с 1 августа это будет происходить как в странах Европы. Будет два показателя - если прирост больных за последние 14 дней превышает такой прирост на территории Украины и если процент прироста за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями будет более 30", - сказал Степанов.

